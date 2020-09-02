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Ekonomi Türkşeker’in çiftçiye sağladığı destek arttı
Ekonomi

Türkşeker’in çiftçiye sağladığı destek arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:26:00 -
Türkşeker’in çiftçiye sağladığı destek arttı

Albayrak, Twitter hesabından, Türkşeker’in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini belirten Albayrak, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.

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