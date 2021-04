Türkşeker’den 30 milyon dolarlık ihracat

Şirket, 80 bin ton ihracat karşılığında 30 milyon dolar gelir elde etti. Ayrıca ihracatçı firmalara 10 bin 400 ton C şekeri satarak 35 milyon lira kazanç sağladı. Türkşeker, 2020-2021 Şeker Üretim Dönemi’ni de rekorlarla kapattı. 935 bin 100 ton A şekeri, 137 bin 545 ton C şekeri üretti. Türkşeker, ürettiği C şekerin tamamını satarak 436 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor.