Türkşeker’den 30 milyon dolarlık ihracat
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ürettiği C şekerin yüzde 60’ı için ihracat yetkisi alan Türkşeker, önemli bir başarıya imza attı.
Şirket, 80 bin ton ihracat karşılığında 30 milyon dolar gelir elde etti. Ayrıca ihracatçı firmalara 10 bin 400 ton C şekeri satarak 35 milyon lira kazanç sağladı. Türkşeker, 2020-2021 Şeker Üretim Dönemi’ni de rekorlarla kapattı. 935 bin 100 ton A şekeri, 137 bin 545 ton C şekeri üretti. Türkşeker, ürettiği C şekerin tamamını satarak 436 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor.