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Ekonomi TÜRKŞEKER 130 Sürekli İşçi alımı yapacak
Ekonomi

TÜRKŞEKER 130 Sürekli İşçi alımı yapacak

TÜRKŞEKER Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 130 sürekli işçi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 13:13:00 -
TÜRKŞEKER 130 Sürekli İşçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TÜRKŞEKER Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)’nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 130 Sürekli İşçi (Meslek Lisesi, Önlisans mezunu) alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden 25.07.2022 tarihinden itibaren yapılabilecektir.Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden yayımlanacak olan ilanda mevcuttur.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

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