TÜRKSAT’tan savunma ve uzay sanayisi için kritik işbirliği!

Türkiye’nin uzay ve uydu teknolojilerinde yerli kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni adımlar SAHA 2026’da duyuruldu. TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ROKETSAN ile uydu haberleşme altyapısına yönelik yeni bir sözleşme imzaladıklarını ve KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında da savunma, havacılık, uzay sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lere, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda başvuru şartlarından muafiyet imkanı sağlanacağını bildirdi. Atalay, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" çerçevesinde, ROKETSAN ve KOSGEB ile imzaladıkları işbirliği protokollerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerinde bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ROKETSAN ile yürütülen işbirliğinin somut projelerle derinleştiğini bildiren Atalay, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı çerçevesinde Temmuz 2025'te ROKETSAN ile Milli Uzay Programı odağında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını anımsattı.

Bu işbirliğinin detayları hakkında bilgi veren Atalay, anlaşmanın Türkiye'nin uzay aracı ve uydu fırlatma ihtiyaçlarının bağımsız şekilde karşılanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi, uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına dair çözümler üretilmesi, yerli ve milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için ortak AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesi, uydu ve fırlatma sistemlerinin test ve entegrasyon süreçlerinde ortak çalışmalar yapılması gibi stratejik başlıklar içerdiğini hatırlattı.

Atalay, söz konusu anlaşmanın somut çıktılarının üretilmeye başlandığını belirterek, "ROKETSAN ile yaptığımız işbirliği kapsamında özellikle uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına yönelik çözümler geliştirilmesi amacıyla yeni bir sözleşme imzaladık." dedi.

Bu çalışmaların Türkiye'nin stratejik hedeflerine ve kurumların teknoloji geliştirme vizyonuna hizmet edeceğine işaret eden Atalay, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yerli ve milli kapasitesini artırmaya yönelik işbirliklerinin gelecek dönemde daha da genişletileceğini vurguladı.

Amaç dışa bağımlılığı azaltmak

TÜRKSAT'ın KOSGEB ile imzaladığı işbirliği protokolüne de değinen Atalay, "KOSGEB ile yaptığımız protokol kapsamında savunma, havacılık ve uzay alanında yerlileştirme çalışmaları çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir mekanizma oluşturuldu. Anlaşma kapsamında TÜRKSAT​​​​​​​ ile işbirliği yapan KOBİ'ler, KOSGEB destekleriyle güçlendirilecek ve bu firmaların üretim standartları ana sanayinin seviyesine yükseltilecek." ifadelerini kullandı.

Atalay öte yandan, anlaşmanın işletmelerin Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvuru şartlarından muafiyet imkanından yararlandırılmasına ilişkin taraflar arasındaki işbirliği süreçlerini kapsadığını da aktardı.

Kapasite Geliştirme Destek Programı nedir?

Kapasite Geliştirme Destek Programı, imalat, telekomünikasyon ve bilgisayar programlama gibi sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğini, üretim kapasitesini ve kurumsal yetkinliklerini artırmayı hedefleyen proje bazlı bir destek mekanizması olarak uygulanıyor.

Program kapsamında işletmelerin personel, makine-teçhizat, yazılım, hizmet alımı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına destek sunuluyor. Bu çerçevede, işletmelere azami 36 ay vadeli ve 20 milyon lira üst limitli finansmana erişim imkanı sağlanırken, söz konusu finansmanın faiz veya kar payının 20 puanlık kısmı geri ödemesiz olarak destekleniyor.