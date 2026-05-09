Başkan Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GALATASARAY'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.