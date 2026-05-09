  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KIZILELMA müjdesi! İlk seri teslimatlar bu yıl yapılacak Türkiye ile BAE arasında kritik temas "Erkekleri doğrudan öldürüyorduk" itirafı Katil sürüsü kendinden olanı bile öldürmüş Hafızlık yarışması birinciliğinden İçişleri Bakanlığına: Mustafa Çiftçi'den samimi açıklamalar SAHA 2026'ya YILDIRIMHAN Damgası: Dünya basınında yankılandı “Rüşvet verdim diyen CHP’li kumpas var diyen yine CHP’li” AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap Teknolojiye yön veren nesiller yetiştireceğiz Küçültülmüş Zafer Günü geçit töreninde konuştu NATO’yu suçladı ABB’de Şok eden görüntüler: Kantar hilesiyle soygun iddiası Özgür Özel’den akıl almaz ifadeler: Burcu Köksal’a böyle söylemiş: "Gerekirse boşa kocanı biz arkanda dururuz”
Ekonomi Çalışan anneleri sevindiren karar! Sosyal Güvenlik Kurumu, analık ödeneği süresini uzattı
Ekonomi

Çalışan anneleri sevindiren karar! Sosyal Güvenlik Kurumu, analık ödeneği süresini uzattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çalışan anneleri sevindiren karar! Sosyal Güvenlik Kurumu, analık ödeneği süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), analık ödeneği süresini uzattı. Böylece çalışan annelere verilen doğum izni destekleri arttı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen "analık ödeneği" süresinin uzatıldığını bildirdi.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.

 

Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.

SGK Başuzmanı canlı yayınında asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı!
SGK Başuzmanı canlı yayınında asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı!

Ekonomi

SGK Başuzmanı canlı yayınında asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı!

SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor!
SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor!

Ekonomi

SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor!

SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yerel

SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mahmut

Biraz da ev hanımlarını sevindirseniz, annelerimizi ezmeseniz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23