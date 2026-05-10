Kendi ellinizle hesabınızı teslim etmeyin! İşte hackerların bir saniyede kırdığı şifreler

Yeni yayımlanan küresel siber güvenlik raporu, dünyada en çok kullanılan ve hackerlar tarafından saniyeler içinde kırılabilen en savunmasız PIN kodlarını ifşa etti. Listenin başında yer alan "1234", "0000" ve "1111" gibi kombinasyonların yanı sıra doğum yılları ve klavye üzerindeki düz hatların büyük bir güvenlik açığı oluşturduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, hırsızlara banka hesaplarını kendi elleriyle sunmak istemeyen kullanıcıları, tahmin edilebilir şifrelerden acilen vazgeçmeleri konusunda uyarıyor.