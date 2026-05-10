Teknoloji-Bilişim
Kendi ellinizle hesabınızı teslim etmeyin! İşte hackerların bir saniyede kırdığı şifreler
Yeni yayımlanan küresel siber güvenlik raporu, dünyada en çok kullanılan ve hackerlar tarafından saniyeler içinde kırılabilen en savunmasız PIN kodlarını ifşa etti. Listenin başında yer alan "1234", "0000" ve "1111" gibi kombinasyonların yanı sıra doğum yılları ve klavye üzerindeki düz hatların büyük bir güvenlik açığı oluşturduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, hırsızlara banka hesaplarını kendi elleriyle sunmak istemeyen kullanıcıları, tahmin edilebilir şifrelerden acilen vazgeçmeleri konusunda uyarıyor.

Yeni yayınlanan bir rapor, dünyada en çok kullanılan ve en kolay kırılan PIN kodlarının listesini paylaştı.

1234 ve 0000 dışında hackerların ilk denediği 20 numara arasında sizin şifreniz de olabilir.

Herkes kredi kartı şifresinin "çok güçlü" olduğunu düşünüyor fakat istatistikler acı gerçeği ortaya koyuyor.

Eğer PIN kodunuz yayımlanan bu listedeyse, hırsızlara hesabınızın şifresini kendi ellerinizle sunuyorsunuz...

Yapılan araştırmalara göre, dünyada en çok kullanılan ve tahmin edilmesi en kolay şifreler belirlendi.

O listeler şöyle: Listenin başında 1234 ve 1111 geliyor. 1234, 0000, 1111, 7777, 9999 2000, 2001, 2004, 1986 (Doğum yılları en büyük tuzaktır!) 1212, 1122, 1313, 1010, 2580 (Klavyedeki düz hat) 4321, 1004, 6969, 5555.

