Yeniakit Publisher
Araç sahiplerine kritik uyarı! Bugün 10 bin TL vermeyen yarın 150 bin TL ödeyecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahiplerine kritik uyarı! Bugün 10 bin TL vermeyen yarın 150 bin TL ödeyecek

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sanayide "yazlık bakım" mesaisi başlarken, uzmanlardan sürücülerin cüzdanını yakacak çok kritik bir uyarı geldi. Periyodik bakımı 5 ila 10 bin TL arasında değişen bir aracın, ihmal edilmesi durumunda motor kitleyerek 150 bin TL’ye varan devasa masraflar çıkarabileceği belirtiliyor. Özellikle sıvı kontrolleri, filtre değişimi ve fren sistemlerinin gözden geçirilmesinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan ustalar, küçük bir ihmalin 15 kat fazla ödeme olarak geri döneceğini hatırlatıyor.

Yaz mevsiminin kapıya dayanması ve seyahat planlarının hız kazanmasıyla birlikte, Elazığ’daki sanayi sitelerinde yoğunluk zirveye ulaştı.

Uzun yol öncesi araçlarını hazırlamak isteyen vatandaşlar bakım servislerine yönelirken, oto tamir ustalarından sürücüleri masraf konusunda düşündüren önemli bir uyarı geldi.

Yazlık bakımın sadece bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan oto tamir ustası Muharrem Dündar, ihmal edilen küçük bakımların büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Ustalar, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin şu noktalara dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor...

Dündar, şu anki maliyet tablosunu şu sözlerle özetledi: "Bir aracın periyodik bakımı bugün 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Ancak bu bakımlar aksatılırsa; yağ değişmezse veya antifriz kontrol edilmezse araç motor kitleyebilir. Bu durumda karşınıza çıkacak fatura 100 bin ile 150 bin lira arasındadır. Yani zamanında harcamadığınız 10 bin lira, size 15 katı masraf olarak geri döner."

Sıvı Kontrolleri: Antifriz, motor yağı ve fren yağı mutlaka kontrol edilmeli. Filtre Değişimi: Yağ, hava, mazot ve klima filtreleri yenilenmeli. Lastik ve Fren: Yol tutuşu için yazlık lastiklerin durumu ve fren sistemleri gözden geçirilmeli.

Hamdi

Devletin artık şu araç servislerine bir el atması gerekiyor bir somunu sıkmak 10 bin tl olur mu hele gelişi güzel yedek parça satışlarından bahsetmiyorum bile ölçü yok sınır yok kim nerden bindiyse vatandaşın sırtına
