Araç sahiplerine kritik uyarı! Bugün 10 bin TL vermeyen yarın 150 bin TL ödeyecek
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sanayide "yazlık bakım" mesaisi başlarken, uzmanlardan sürücülerin cüzdanını yakacak çok kritik bir uyarı geldi. Periyodik bakımı 5 ila 10 bin TL arasında değişen bir aracın, ihmal edilmesi durumunda motor kitleyerek 150 bin TL’ye varan devasa masraflar çıkarabileceği belirtiliyor. Özellikle sıvı kontrolleri, filtre değişimi ve fren sistemlerinin gözden geçirilmesinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan ustalar, küçük bir ihmalin 15 kat fazla ödeme olarak geri döneceğini hatırlatıyor.