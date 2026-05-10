Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi!
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğenen Jhon Duran'ı takip etmeyi bıraktı.
Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından birçok paylaşımda bulunurken, Fenerbahçeli eski futbolcu Jhon Duran'ın hareketi sosyal medyada gündem oldu.
PAYLAŞIMI BEĞENDİ, TAKİPTEN ÇIKTILAR
Duran, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.
Bunun üzerine Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, Duran'ı takip etmeyi bıraktı.