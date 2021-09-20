Türksat, Teknoloji Kaptanları’nda 3 projeyle yarışıyor
Türksat AŞ, Teknoloji Kaptanları’nda pek çok projeye karşı rekabet ediyor.
Yarışmada geçen sene 3 kategoride 4 ödül birden kazanan şirket, bu yıl da 3 projeyle öre çıkıyor. Teknoloji Kaptanları’na Türksat, Fixed Virtual Network Operator Projesi, Cihaz Geri Kazanım Projesi, CRM ve Mobil Test Otomasyonu Projesi’yle katılım sağlıyor. 34 şirketin farklı iş süreçleri için geliştirilen 59 proje ve uygulamalarının değerlendirileceği yarışma 22 Eylül saat 23.59’a kadar sosyal medya üzerinden halk oylamasına açık olacak.