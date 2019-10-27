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Ekonomi

Türksat dünya nüfusunun yüzde 91’ine ulaşacak

5A, 5B ve 6A uydu projelerinin tamamlanması ve uyduların fırlatılmasıyla dünya nüfusunun yüzde 91’ine ulaşılacak.

2019-10-27 10:50:00 -
Türksat dünya nüfusunun yüzde 91’ine ulaşacak

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, 5A, 5B ve 6A uydu projelerinin devam ettiğini belirtti. Şen, bu projelerin tamamlanması ve uyduların fırlatılmasıyla dünya nüfusunun yüzde 91’ine ulaşılacağını ifade etti. Şen, uzaya gönderdikleri 1B, 1C, 2A, 3A, 4A ve 4B uydularıyla iletişimi kolay kıldıklarını dile getirdi. Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek de uydu, yazılım ve donanım konusunda kendilerine verilen bir gücü en iyi şekilde kullandıklarını vurguladı.

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