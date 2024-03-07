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Aktüel Türksat anlaşmaya vardı: Gazze'ye yardım gemisi dünyaya bağlanacak! Türkiye'den bir adım daha, yankıları sürüyor
Aktüel

Türksat anlaşmaya vardı: Gazze'ye yardım gemisi dünyaya bağlanacak! Türkiye'den bir adım daha, yankıları sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 19:04:00 - 2024-03-07 19:05:48
Türksat anlaşmaya vardı: Gazze'ye yardım gemisi dünyaya bağlanacak! Türkiye'den bir adım daha, yankıları sürüyor

Türksat, Türk Kızılay'ın öncülüğünde hazırlanan ve 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan Gazze yardım gemisinin iletişimini genişbant internet hizmetiyle sağlayacak! Bu adım gündeme damga vurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre gemi, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde sağlanan ambulans, su arıtma sistemi, gıda, hijyen kolisi, içme suyu, çadır ve ilaç gibi yardım malzemelerini taşıyor.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından yola çıkan geminin, Gazze'ye güvenli bir şekilde ulaşması için büyük öneme sahip iletişim altyapısından Türksat sorumlu olacak.

Türksat'ın yerli ve milli uydu anteni HidrON SOTM antenleri ile Türksat uyduları üzerinden gemiyle canlı ve kesintisiz iletişim sağlanacak. Uydu anteni, Türksat 5B başta olmak üzere tüm Türksat uydularına anında bağlanabilecek.

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