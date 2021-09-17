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Teknoloji Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A uydusu nereden fırlatılacak?
Teknoloji

Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A uydusu nereden fırlatılacak?

Türksat 6A uydusunu kim fırlatacak? Türksat 6A uydusu nereden fırlatılacak? Türksat 6A haberleşme uydusunun diğer uydulardan çok daha farklı yanarı söz konusu. Hem ticari hem askeri amaçlı görevler üstlenecek olan Türksat 6A uydusunun yazılımı tamamem yerli olarak üretildi. Türksat 6A uydusunun fırlatılmasına ilişkin son dakika müjdeyi Bakan Karaismailoğlu verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 10:27:00 - 2021-09-17 10:35:06
Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A uydusu nereden fırlatılacak?

1994 senesinde ilk uydumuz Türksat 1B’ye sahip olduk. Daha sonra Türksat 1C, Türksat 2A, Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A ve şimi de Türksat 6A uydumuzu fırlatma için gün sayılıyor.

Türksat 5B haberleşme uydusunun bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatılacağını açıklayanUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak ayında fırlatılan Türksat 5A'nın mayıs ayının ilk haftasında yörüngesine ulaşacağını; ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ise 2022 yılında fırlatılmasının planlandığını söylemişti.

Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı. Uydunun 2023'ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor. Space X uyduları ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatmakta.

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