Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak?
Türksat 5A uydusunın hizmete girmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 6A'nın müjdesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 6A uydusunun da üretildiğini söyledi. Peki, Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A uydusu hizmete alma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türksat 6A uydusunun da ne zaman uzaya fırlatılacağını açıkladı.
Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde konuşan Erdoğan "TÜBİTAK, Tüksat, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurumun katkısıyla Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasındaki bu uydumuzu önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir" dedi.