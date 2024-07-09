Türksat 6A, Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

FIRLATMA SAATİ ERTELENDİ

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle Türkiye saatiyle 02.30'a ertelendi.

Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"UZAY YOLCULUĞU BAŞLIYOR"

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

Gece yarısı gerçekleştirilecek olan fırlatma sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayınlayacak.

70 DAKİKADA YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK

Türksat 6A'nın roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşacak.

Fırlatma işlemi SpaceX firması Falcon 9 Roketi ile gerçekleştirilecek.

Uydu, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçları karşılayabilecek.

5 MİLYAR İNSANA ULAŞACAK

15 yıl boyunca aktif kullanılması planlanan uydu yörüngesine ulaştıktan sonra Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek ve 5 milyar insana hizmet verebilecek.

Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun toplam 84 parçasını Türkiye üretti.