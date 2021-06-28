Türksat 5A uydusu nedir? Türksat 5A uydusu ne işe yarayacak? Türksat 5A uydusu özellikleri neler?

Türksat 5A uydusu ne işe yarayacak? 8 ocak 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SapaceX tarafından başarıyla uzaya fırlatılan 5A Haberleşme Uydusu, yaklaşık 4 ay süren yolculuğunun ardından yörüngesine yerleşmişti. Yörüngeye yerleşmesinin ardından Türksat tarafından test çalışmaları süratle başlatılan Türksat 5A uydusu hizmete alım töreni ile Türkiye'ye hizmet vermeye başlayacak.

Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerine dikkati çekerek, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu anlattı.

Türksat 5A uydusu ne işe yarar? Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."

Türksat 5A uydusu neye hizmet edecek?

Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını sözlerine ekledi.