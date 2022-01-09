Turkovac çıktı, maskeler düştü! Rumların bile yapmadığını Cumhuriyet yazarı yaptı

Türkiye’yi muasır medeniyetlerin de üzerine çıkaracak yerli ve milli olan tüm projelere karşı çıkan Cumhuriyet’in ‘yobaz’ı Ahmet Tan, bu kez de yerli ve milli TURKOVAC aşısından rahatsız oldu.

“Kurtuluş formülü…” başlıklı yazısında küstahça ifadeler kullanan Ahmet Tan, şunları köşesine taşıdı:

“Kervana en son Turkovac organizyonu yapanlar da katıldı.

Yeterince gönüllü denek bulamıyorlar. Fazlar tamamlanmıyor. Yerli ve milli aşımız, Karadeniz’deki doğalgaz stoklarımız, Akdeniz’deki petrol yataklarımız gibi boynu bükük.

Reyiz’in çileden çıkması, dün TTB hekimlerine zehirli sözler söyletmesi bundan.

Oysa aksilik aşının adında. İnsanlığın bekasını, sağlama alma iddiasındaki aşıya “Turkovac” denmesi yanlış oldu.

Dünya âlemle papaz olduğumuz malum. Turkovac’a ne Kıbrıslı Rumlar kollarını huzurla uzatır ne de Katarlı Tatarlar.

Nitekim aşımız, şalgam suyumuz kadar değer kazanamadı. Nedeni bence Reyiz’in gereksiz tevazusu oldu:

“Erdovac” veya “Tayyovac”a razı olsaydı kaşke. Dünya lideri iddiasının arkasında duramadı.

Bu yüzden de “öl de ölelimci” kitleden Turkovac’ın denemelerine gönüllü olan çıkmadı.

“Türküm, doğruyum, çalışkanım” andının yasaklanmasını alkış tutan tosunlar, Turkovac için kollarını sıvarlar mı?”