Turkovac belgeseli: Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşımız Turkovac'ın üretilme sürecini anlatan belgeselden bir kesit paylaştı.

İtalya, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin salgına hazırlıksız yakalandığı belirtilen belgeselde, Avrupa liderlerinin, koronavirüsü ciddiye almadıkları açıklamaları yer aldı.

Bilim Kurulu salgından önce kuruldu

Salgının ilk gününden itibaren Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirler hatırlatılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu'nun, koronavirüs ortaya çıkmadan önce, olası salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı oluşturulduğu aktarıldı.

Türkiye'nin daha önceden olası bir pandemiye karşı önlem planlarının hazır olması sebebi ile, koronavirüs başladığı andan itibaren hazır planların devreye sokulduğu ifade edilirken, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hazırlanmış olan "Küresel Grip Salgını (Pandemi) Planı" odağında, olası bir salgın durumunda yapılması gerekenler henüz koronavirüs başlamadan ele alınmıştı." denildi.

Şehir hastanelerinin salgınla mücadeledeki önemine dikkat çekilen belgesel, yerli aşımız Turkovac'ın üretilme süreci ile devam etti.