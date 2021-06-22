TURKOVAC aşısı nedir? TURKOVAC hangi yerli aşı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bende çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmaların en kısa sürede neticelenmesini diliyorum. Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının isminin TURKOVAC olduğunu açıkladı.

TURKOVAC hangi yerli aşı?

TURKOVAC, Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği yerli aşı olarak biliniyor. Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı Erciyes Üniversitesinde geliştirilen ve faz-2 çalışmaları başarıyla tamamlanan aşıda faz-3 aşamasına geçildi. Faz-2 sürecinde aşılanan 250 gönüllüde oluşan antikor seviyesinin yüzde 100 olması, yerli aşıya olan güveni artırdı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllünün aşılanacağı faz-3 süreci için çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca yaptığı konuşmada: “Bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşı da özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçmiş olacağız. İlk gönüllümüz Yasin bey yanımızda arz ediyorum.” dedi.