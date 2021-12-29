Yerli ve milli aşı Turkovac geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı aldı. Aşı olmak için Turkovac’ı bekleyenler ise “Yerli aşıyı hangi hastane yapıyor?” sorusunu araştırıyor.

Turkovac aşısı hangi hastanelerde yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarından (30 Aralık 2021) itibariyle Turkovac aşısının şehir hastanelerinde uygulanacağını belirtti. Bakan Koca, gelecek haftadan itibaren ise yaygın olarak diğer hastanelerde de Turkovac uygulanacağını belirtti.

Aşı randevuları ALO 182 üzerinden ya da MHRS’den alınabiliyor. Şehir hastanelerinde aşı yaptırmak isteyenler gece yarısından sonra sistemden randevularını oluşturabilecek.