TurkNet internet fiyatları ne kadar? TurkNet internet fiyatına zam mı yaptı?

Ülkemizin popüler internet servis sağlayıcılarından TurkNet, internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. ShiftDelete'in haberine göre, ülkemizin popüler internet servis sağlayıcılarından TurkNet, internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Şirket, söz konusu kararın nedenini artan maliyetler olarak gösterdi. Peki an itibari ile TurkNet internet fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar…

TurkNet zamlı internet fiyatları nasıl olacak?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın temmuz ayında taahhüt bulunmayan Özgür İletişim Paketi‘ni 99,90 TL’ye yükselten TurkNet, bir süre önce yaptığı söz konusu paketin haziran ayından itibaren 139,90 TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Bu kapsamda paketin fiyatı ise 35 Mbps internet hızı kullanan aboneler için 10 TL indirim yapılarak 129,90 TL olarak belirlendi.

TurkNet telefon paket ücreti ne kadar?

Bunun yanı sıra zam kararından internete ek olarak kullanılan telefon paketi de etkilendi. Paketin fiyatı 10 TL’ye çıkarıldı. TurkNet’in yeni internet fiyatlarının mevcut aboneler için haziran, yeni abone olacak kişiler için ise bugün itibari ile yürürlüğe gireceğini belirtelim.

TurkNet, zam kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; Çalışmalarımız, yatırımlarımız aynı TurkNet ailesi gibi her yıl katlanarak büyüyor. Yaptıklarımızla, değişmez denilenleri değiştirmeye devam ediyoruz! Ancak, tüm bunlarla birlikte maliyetlerimiz de artıyor. Yıllık enflasyon, yüksek kurlar ve dolayısıyla maliyet artışları fiyat değişikliği yapmamızı kaçınılmaz hâle getirdi. Hizmetlerimizi iyileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek için fiyat artışı kaçınılmaz olsa da, sizi düşünerek bu artışı en minimum miktarlarda yapmaya özen gösterdik."