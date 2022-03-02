TurkNet internet fiyatları ne kadar? TurkNet internet fiyatına zam mı yaptı?
İnternet servis sağlayıcısı TurkNet internet fiyatları büyük merak konusu oldu. Özellikle de korona sürecisinde eğitimin uzaktan olarak yapılması, üniversite sınavlarının ve diğer sınavlarının çevrimiçi olarak yapılması, iş toplantılarının ve evden çalışmaların da hayatımıza girmesiyle birlikte internet artık vazgeçilmezler arasında girdi. Hal böyle olunca da internet paket fiyatları da el yakmaya başladı. Türkiye’nin en yaygın internet sağlayıcısı geçen sene Haziran ayında Özgür İletişim Ekstra fiyatını 99,90 TL’ye yükselten TurkNet, Sınırsız internet sunan tarifenin fiyata zam yapt. Peki TurkNet internet ücreti ne kadar oldu? TurkNet sınırsız internet ücreti ne kadar? TurkNet internet zammı ne kada oldu?
Ülkemizin popüler internet servis sağlayıcılarından TurkNet, internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. ShiftDelete'in haberine göre, ülkemizin popüler internet servis sağlayıcılarından TurkNet, internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Şirket, söz konusu kararın nedenini artan maliyetler olarak gösterdi. Peki an itibari ile TurkNet internet fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar…
TurkNet zamlı internet fiyatları nasıl olacak?
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın temmuz ayında taahhüt bulunmayan Özgür İletişim Paketi‘ni 99,90 TL’ye yükselten TurkNet, bir süre önce yaptığı söz konusu paketin haziran ayından itibaren 139,90 TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Bu kapsamda paketin fiyatı ise 35 Mbps internet hızı kullanan aboneler için 10 TL indirim yapılarak 129,90 TL olarak belirlendi.
TurkNet telefon paket ücreti ne kadar?
Bunun yanı sıra zam kararından internete ek olarak kullanılan telefon paketi de etkilendi. Paketin fiyatı 10 TL’ye çıkarıldı. TurkNet’in yeni internet fiyatlarının mevcut aboneler için haziran, yeni abone olacak kişiler için ise bugün itibari ile yürürlüğe gireceğini belirtelim.
TurkNet, zam kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; Çalışmalarımız, yatırımlarımız aynı TurkNet ailesi gibi her yıl katlanarak büyüyor. Yaptıklarımızla, değişmez denilenleri değiştirmeye devam ediyoruz! Ancak, tüm bunlarla birlikte maliyetlerimiz de artıyor. Yıllık enflasyon, yüksek kurlar ve dolayısıyla maliyet artışları fiyat değişikliği yapmamızı kaçınılmaz hâle getirdi. Hizmetlerimizi iyileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek için fiyat artışı kaçınılmaz olsa da, sizi düşünerek bu artışı en minimum miktarlarda yapmaya özen gösterdik."