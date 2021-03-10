  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkmenlerden sözde haritayla ilgili Kürt yönetimine sert tepki: Milli güvenliğe tehdit!
Dünya

Türkmenlerden sözde haritayla ilgili Kürt yönetimine sert tepki: Milli güvenliğe tehdit!

Irak Türkmen Cephesi Başkanı da IKBY'nin hatıra pulu bastırma planına tepki gösterdi. Pullardaki haritalarda Türkiye'den bazı iller gibi Kerkük ve Musul da IKBY sınırları içinde gösteriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:49:00 -
Türkmenlerden sözde haritayla ilgili Kürt yönetimine sert tepki: Milli güvenliğe tehdit!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Papa Franciscus'un ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Musul ve Kerkük'ü bölge sınırlarına dahil eden bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

Salihi yayınladığı yazılı açıklamada, Kerkük ve Musul'un da haritada yer almasının bu kentleri bölgesel çekişmeler içine çekmek anlamına geleceğini belirtti.

Suriye, İran ve Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği bir pulun da planda yer aldığının görüldüğünü belirten Salihi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu adımlar bölgenin ve Irak'ın milli güvenliğini tehdit etmektedir. IKBY hükümetinden atılan bu tür vahim adımları durdurmasını ve daha önceki hataları tekrarlamamasını istiyoruz."

Terör örgütü PKK'nın sinsi emellerine hizmet edecek adımlardan sakınılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her eylemden uzak durulması istendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harekete geçildi... Türk savaş gemilerine yerli lazer silahı
Teknoloji

Harekete geçildi... Türk savaş gemilerine yerli lazer silahı

Türk savaş gemileri, yerli imkanlarla üretilen lazer silah sistemleri ile donatılacak. Türk savunma sanayii şirketleri, deniz platformlarınd..
Altay tankında kritik gelişme! Anlaşma sağlandı
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Anlaşma sağlandı

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi yılan hikayesine dönen Altay tankında kritik bir gelişme yaşandı. Altay tankının ana yüklenici firması ..
Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!
Siyaset

Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!

LGBT'lilere verdiği destekle gündeme gelen İP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, New York'ta eşcinsellerle katıldığı sözde 'onur' yür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay