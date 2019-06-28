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Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firakı Yozgat’ta anıldı

Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan’da her yıl 27 Haziran’ın Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı olarak kutlanması münasebetiyle Yozgat’ta Türkmen şair Mahtumkulu Firakı’nın heykeline çelenk koyma programı düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:27
Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firakı Yozgat’ta anıldı

Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan’da her yıl 27 Haziran’ın Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı olarak kutlanması münasebetiyle Yozgat’ta Türkmen şair Mahtumkulu Firakı’nın heykeline çelenk koyma programı düzenlendi.


Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark’ta düzenlenen tören İstiklal Marşı ve Türkmenistan milli marşının okunması ile başladı. Düzenlenen törende konuşan Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev 27 Haziran’ın Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir bayram günü olduğunu söyledi.


Büyükelçisi Amanlıyev, “Ortak şairimiz, düşünürümüz Mahtumkulu Firakı’nın 295. yıl dönümü münasebetiyle burada bulunan heykele çelenk koyma programı için toplanmış bulunuyoruz. Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından ülkemizin kültürünün, sanatının ve müzik değerlerinin genel olarak manevi kalkınışının gelişmesi için büyük çalışmalar yapılmakta. Bu çalışmalar aynı zamanda ülkemizin ortak kültürümüzün temsilcileri olan şairlerimizin eserlerinin hem ülkemizde hem yurtdışında tanıtılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Mahtumkulu Firakı’nın 295. yıl dönümünün hem Türkmenistan’ta hem de yurtdışında kutlanıyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.


Programda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Mahtumkulu Firakı’yi rahmetle andığını belirtti. Türkmenistan Büyükelçisi ve ekibini Yozgat’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çakır, "Mahtumkulu Firakı, gerek Türk birliğinin, gerek İslam birliğinin bir arada olması için büyük emek sarf eden, kaleminden mürekkep akıtan bir insan. Arapça, Farsça okumuş Türk diline hakim, köklü bir aileden gelen bir insan. Bugün sadece Türkiye’ye Türkmenistan’a değil bütün coğrafyaya, İslam coğrafyasına eserleriyle hitap eden bir insan. Kendilerini rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet etsin" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Kentpark’taki Mahtumkulu Firakı heykeline çelenk sunulmasıyla program sona erdi. Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Mahtumkulu Firakı konulu konferans verildi.


Düzenlenen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, sivil toplum kuruluş temsilicileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:27
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