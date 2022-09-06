Türkmenistan'dan Türkiye'ye: Vatandaşlarımıza vize uygulayın

Aşkabat hükümetinin Türkiye'deki Türkmen insan hakları aktivistlerinin faaliyetlerinden rahatsız olduğu için Ankara'da böyle bir talepte bulunduğu öne sürülüyor.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkmenistan vatandaşlarının Türkiye'de 'kalış kurallarını iyileştirmek' ve 'sistematik bir temelde sürdürmek' amacıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinden Türkmenistan vatandaşları için geçici olarak çeşitli kategorilerde vize rejimi uygulamasını talep etmiştir." denildi.

Türkiye’ye sığınma talebinde bulunan Türkmen vatandaşları, geçtiğimiz haftalarda, eski Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ve çok sayıda hükümet yetkilisine dava açmıştı. Türkmenler, eski cumhurbaşkanı ve yetkililerini ağır insan hakları ihlalleriyle suçluyor.

İstanbul'da yaşayan Türkmenler, ağustos ayında Türkmenistan Konsolosluğu önünde toplanarak Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndermek istemiş ancak çıkan arbedede çok sayıda kişi darp edilmişti.

Türkmen Dışişleri Bakanlığı'na göre Ankara'dan vize uygulaması istenmesinin amacı "Türkmen vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmalarına ilişkin düzenlemeleri iyileştirmek ve sistematik hale getirmek" için.

Göç İdaresi'ne göre Türkiye'de kayıtlı olarak 250 bine yakın Türkmen vatandaşı yaşıyor. Ancak kayıt dışı Türkmen nüfusunun çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Uluslararası insan hakları örgütlerine göre Türkmenistan, 'dünyanın en baskıcı' ülkelerinden biri.

Mevcut şartlarda Türkmen vatandaşları Türkiye'de 30 gün vizesiz kalabiliyor ancak çalışma ve oturum izni almak için vize alma şartı bulunuyor.

Kaynak: Euronews, Mepa News