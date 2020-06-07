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Aktüel

Türkmenistan'daki tibia kırığı olan hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:05:53 -
Türkmenistan'daki tibia kırığı olan hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - Türkmenistan'da yaşayan ve tibia (kaval kemiği) kırığı teşhisi konulan 52 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hastayı taşıyan ambulans uçak, saat 18.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan Türk vatandaşı, Uluslararası Travmatoloji Hastanesinde konulan "tibia parçalı kırığı" teşhisinin ardından ülkesinde tedavi olmak istemesi üzerine Ankara'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

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