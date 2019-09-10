Türkmenistan'da tutuklu olan FETÖ'cünün durumu ağır
Türkmenistan'da, Fethullah Gülen'in Hizmet Hareketi ile şüpheli bağlantıları nedeniyle tutuklu olan FETÖ'cülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.10 Eylül 2019 Salı 18:39
Türkmenistan'da mahkum olan FETÖ'cülerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi
Fethullah Gülen'in Hizmet Hareketi ile şüpheli bağlantıları nedeniyle tutuklu olan 23 yaşındaki Alisher Mukhametgulyev'in sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi.
Özel okul öğretmeni olarak görev yaparken gülenist olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mukhametgulyev'in karın bölgesinde sürekli akut ağrıdan şikayet ettiği bildirildi.
Yetkililerin Fethullah Gülen (FETÖ)’i desteklediğinden şüphelendikleri Türkmenistan’daki halkın kitlesel tutuklamaları, 2016’daki darbe girişiminin ardından başladı.
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