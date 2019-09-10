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Türkmenistan'da tutuklu olan FETÖ'cünün durumu ağır

Türkmenistan'da, Fethullah Gülen'in Hizmet Hareketi ile şüpheli bağlantıları nedeniyle tutuklu olan FETÖ'cülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

10 Eylül 2019 Salı 18:39
Türkmenistan'da tutuklu olan FETÖ'cünün durumu ağır

Türkmenistan'da mahkum olan FETÖ'cülerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi

Fethullah Gülen'in Hizmet Hareketi ile şüpheli bağlantıları nedeniyle tutuklu olan 23 yaşındaki Alisher Mukhametgulyev'in sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi.

Özel okul öğretmeni olarak görev yaparken gülenist olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mukhametgulyev'in karın bölgesinde sürekli akut ağrıdan şikayet ettiği bildirildi.

Yetkililerin Fethullah Gülen (FETÖ)’i desteklediğinden şüphelendikleri Türkmenistan’daki halkın kitlesel tutuklamaları, 2016’daki darbe girişiminin ardından başladı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:39
  1. Türkmenistan
  2. Alisher Mukhametgulyev

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