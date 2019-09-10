Türkmenistan'da tutuklu olan FETÖ'cünün durumu ağır Türkmenistan'da, Fethullah Gülen'in Hizmet Hareketi ile şüpheli bağlantıları nedeniyle tutuklu olan FETÖ'cülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Türkmenistan'da mahkum olan FETÖ'cülerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi Fethullah Gülen'in Hizmet Hareketi ile şüpheli bağlantıları nedeniyle tutuklu olan 23 yaşındaki Alisher Mukhametgulyev'in sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi. Özel okul öğretmeni olarak görev yaparken gülenist olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mukhametgulyev'in karın bölgesinde sürekli akut ağrıdan şikayet ettiği bildirildi. Yetkililerin Fethullah Gülen (FETÖ)’i desteklediğinden şüphelendikleri Türkmenistan’daki halkın kitlesel tutuklamaları, 2016’daki darbe girişiminin ardından başladı.

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