Türkmenistan’da TB2 göğsümüzü kabarttı

Yeni Akit / Ankara

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Türkmenistan’a ihraç edildi.



Türkmenistan, Bağımsızlık Günü’nün 30’uncu yılını kutlarken, düzenlenen askeri geçit töreninde, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 SİHA’lar ilk kez sergilendi. Böylelikle Bayraktar TB2 SİHA’ların Türkmenistan’a ihraç edildiği, doğrulanmış oldu. Türkiye, Temmuz 2021 döneminde Türkmenistan’a 37 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık sanayi ihracatı gerçekleştirmişti. Bu doğrultuda Türkmenistan’ın, Bayraktar TB2 SİHA’ları bu yıl içerisinde teslim aldığı görülüyor. Ayrıca sergilenen Bayraktar TB2 SİHA’nın kanat altında, Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatları da görüldü. Türkmenistan’ın, ilk etapta 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği tahmin ediliyor. Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA ihracatıyla ilgili olarak 10’dan fazla ülke ile sözleşme imzalandığı bilgisine yer verilmişti. Selçuk Bayraktar, ‘talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz’ ifadesini kullanmıştı.

