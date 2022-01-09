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Dünya Türkmenistan Başkanı Cehennem Kapısı'nı söndürme talimatı verdi
Dünya

Türkmenistan Başkanı Cehennem Kapısı'nı söndürme talimatı verdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Cehennem Kapısı da denen Derveze gaz kraterinde 51 yıldır yanan ateşin söndürülmesi için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 04:45:00 -
Türkmenistan Başkanı Cehennem Kapısı'nı söndürme talimatı verdi

Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışmaları sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana yanıyor. Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.

Ancak bu durum, Türkmenistan'ın bu önemli yeraltı zenginliğinin yıllardır ziyan olması anlamına da geliyor.

Devlet Başkanı talimatı verdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

"Ülkenin önemli bir kaynağı heba oluyor"

Derveze'de ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

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