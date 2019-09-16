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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Muharrem aşuresi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:- "Hz. Hüseyin'in canına kıyanlar nasıl tüm insanlığı öldürdülerse terör örgütü (PKK) de tüm insanlığı öldürmüş oldu"- Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir:- "Terör örgütü, İslam'ın ne olduğunu bilse, Hz. Muhammed Efendimizin göz nuru Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilmesinin haftasında bu şer güçler vatandaşlarımızı katletmezlerdi"

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:20
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Muharrem aşuresi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Hz. Hüseyin'in canına kıyanlar nasıl tüm insanlığı öldürdülerse terör örgütü (PKK) de tüm insanlığı öldürmüş oldu." dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfınca İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen Muharrem aşuresi programında konuşan Alpaslan, bu ayın ders ve ibretler alınması gereken bir ay olduğunu belirtti.

Bu aydan ders alarak, birlik ve beraberliğin öneminin farkına vararak yaşamanın önemine dikkati çeken Alpaslan, şunları kaydetti:

"Benzer acılar yakın zamanda da yaşandı. Suçsuz yere bir insanın öldürülmesi, tüm insanların öldürülmesi anlamına geliyor. Dün işçilerimiz hiçbir suçları yokken, terör örgütünün basit hesapları yüzünden maalesef evlerine yemek götüremeden, aileleri büyük acı yaşadı. Terör örgütü tüm insanlığı öldürmüş oldu. Hz. Hüseyin'in canına kıyanlar nasıl tüm insanlığı öldürdülerse, terör örgütü (PKK) de tüm insanlığı öldürmüş oldu. Gerekli dersleri çıkararak, insanlığımızı, birlikteliğimizi bir arada yaşamanın gayreti içinde olmalıyız."

- "Türkiye'de biz tek yumruğuz"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir de Türkiye'nin büyüme hamlesi yaptığı için bazı Avrupa ülkelerinin ülkeyi uçuruma sürüklemeye çalıştığını söyledi.

Arap Yarımadası'nın genelinin mezhep savaşları içinde olduğunu hatırlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de biz tek yumruğuz. Hepimiz et ve tırnak gibiyiz ama ülkemizdeki bazı olaylar bizleri üzüyor. 30 yıllık kanayan yaramız terör bugünlerde yine askerimize, polisimize, Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımıza saldırmaya başladılar. Sivil bir araçla 10 orman işçisini katlettiler. İşçilerimize, şehit askerlerimize ve polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütü, İslam'ın ne olduğunu bilse, Hz. Muhammed Efendimizin göz nuru Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilmesinin haftasında bu şer güçler vatandaşlarımızı katletmezlerdi."

Konuşmaların ardından semah gösterisi yapıldı ve davetlilere aşure ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı Nail Çelebi, Ankara Cem Vakfı Başkanı Remzi Özbalı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:20
  1. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
  2. Muharrem Aşuresi
  3. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan muharrem aşuresi

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