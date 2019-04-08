0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türklerin günlük okuma süresi 7 dakika

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Türklerin okuma alışkanlığı yönünden iyi bir sevide olduğunu belirterek, “Avrupa Birliğinin 2018 yılı Dünya Kitap Günü vesilesiyle hazırladığı ve yayınladığı bir istatistik var.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
Türklerin günlük okuma süresi 7 dakika

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Türklerin okuma alışkanlığı yönünden iyi bir sevide olduğunu belirterek, “Avrupa Birliğinin 2018 yılı Dünya Kitap Günü vesilesiyle hazırladığı ve yayınladığı bir istatistik var. Türklerin günlük okuma süresi günlük 7 dakika. Avrupa Birliği ülkeleri arasında 9’uncu sıradayız. Fransa, Belçika, Romanya vb. Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi durumdayız. Almanya’nın da 7,5 dakika. Almanya ile hemen hemen kafa kafayayız.” dedi.



Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordine edilen 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla açılışı gerçekleşen 1. Kitap Fuarı’na 3 günde 30 bin ziyaretçi akın etti. Açılış öncesinde müzik şöleni ve halk oyunları ekibi gösteri düzenledi. Ardından açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, arama motorlarındaki "Bir Japon yılda 12 kitap okurken, bir Türk 10 yılda bir kitap okuyor, dünyada 86’ncı sıradayız, TUİK’in kitabın insanlarımızın ihtiyaçları açısından bir sıralama yaptığında 232’inci sıradayız" gibi istatistiklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları kaydetti:



“TUİK’in böyle bir açıklaması yok. İlgili daire başkanı ısrarla ’Böyle bir veri derlemiyor ve açıklamıyor’ demesine rağmen halen hep arama motorlarından önümüze geliyor. UNESCO’nun böyle bir veri derlediği yok, böyle bir açıklaması yok. Avrupa Birliği’nin böyle bir açıklaması yok. Şimdi bu doğru bilinen yanlışların karşılığında bazı rakamlar paylaşacağım. Avrupa Birliği’nin 2018 yılı Dünya Kitap Günü vesilesiyle hazırladığı ve yayınladığı bir istatistik var. Türklerin günlük okuma süresi günlük 7 dakika. Avrupa Birliği ülkeleri arasında 9’uncu sıradayız. Fransa, Belçika, Romanya vb. Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi durumdayız. Almanya’nın da 7,5 dakika. Almanya ile hemen hemen kafa kafayayız.”



“Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ilk 10’un içerisindeyiz”


Odabaş, kitap okuma alışkanlığı yönünden kötü bir durumda olmadığımızı vurgulayarak, “Kitap okuma alışkanlığını günlük hayatımızın içerisindeki aktiviteler de önceliği açısından yüzde 10.2 ile yine Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ilk 10’un içerisindeyiz. Bu Avrupa Birliği’nin istatistikleri. Bizim kendi kendimize yayınladığımız istatistikler değil. Bizim bin 168 tane kütüphanemiz var Gene Müdürlüğümüze bağlı. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 11.5 milyon adet kitap ödünç vermişiz. Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere verdiği okuma ödevleri üzerinden öğrencilere verdiği ve istatistiğini almadığımız rakamlar var. Böyle doğru bilinen yanlışlara itibar etmeyelim. Okuma durumu açısından bahsedildiği kadar kötü durumda değiliz.” diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Kültür Turizm Müdürü Halit Karakoç Kitap Fuarının açılış kurdelesini kesti.



“3 günde 30 bin ziyaretçi oldu”


Fuarda okurlarla bir gelen Vali Sezer, “Fuarın 3’üncü günü 30 bin ziyaretçi oldu bugün itibariyle. Kırıkkale’nin büyük ilgili var. Vatandaşlarımız memnun. İlk olması hasebiyle bazı eksikliklerimiz olabilir ama bundan sonraki yıllarda daha da güzel daha da organize bir şekilde daha çok katılımla inşallah kitap fuarı geleneksel hale gelecektir. Ben tüm Kırıkkale’ye ve bütün bu programa destek veren arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Kırıkkale’ye yakıştı.” dedi.



Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, “Hoş bir fuar oldu. Kırıkkale’ye yakışan bir fuar oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimi de fuara davet ediyorum.” şeklinde konuştu.



5 Nisan’da başlayan kitap fuarı 12 Nisan’a kadar sürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı
    1. Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri..
    2. Başkan Aşgın ilk gün mesaisine..
    3. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi,..
    4. "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi..
    5. Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda..
    6. İran'ın ABD'ye karşı adımı kısa..
    7. Palu Belediye BaşkanıÜnalan..
    8. Kesimoğlu mazbatasını aldı
    9. Almanlar bunu konuşuyor: İstanbul..
    10. İş bulmak için evden çıkan Necla, 14..
    11. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    12. Aşiretler ve Kabileler Meclisi,..
    13. Göz tansiyonu nasıl olur? Göz..
    14. Gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye..
    15. İstanbul’da yol kesip “drift” yapan..
    16. Diyarbakır'da dere yatağında mahsur..
    17. Hilmi Güler: “Sıradan belediyecilik..
    18. Karaköprü meclisinde yeni dönem başladı
    19. Emniyet Müdürü Artunay: “Nevşehir’de..
    20. HDP'li Bilgen mazbatasını aldı
    21. Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında..
    22. Yavuzeli’nde trafik kazası: 2 yaralı
    23. Başkan Aşgın’dan itfaiye müdürlüğü’ne..
    24. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    25. Bozyazı’da Çetinkaya mazbatasını aldı
    26. Birlikte olduğu kadınlara fotoğrafla..
    27. Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim..
    28. Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu..
    29. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    30. Özbek tarım işçisi, kanala düşen..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı