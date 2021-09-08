  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türklerin genetik kodu çözüldü
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Önemli kararlar alınacak
DEAŞ’ı Fransa beslemiş
WhatsApp için korkutan iddia: Gerçek olmayabilir
Gündem Türklerin genetik kodu çözüldü
Gündem

Türklerin genetik kodu çözüldü

Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonucunda, Türk toplumu için bugüne kadarki en kapsamlı genetik veri tabanı da oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 11:09:00 -
Türklerin genetik kodu çözüldü

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün önderliğinde yürütülen araştırmada, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA’sı incelenerek Türk toplumunun detaylı genetik yapısı ortaya kondu. Yaklaşık 10 yıl süren ve 10 milyon dolar bütçe ile yürütülen araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu.

Türkiye’nin, coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturduğunun ortaya konulduğu araştırmada “Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır. Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Özellikle İtalya’nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişki izlendi” bulgularına yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay