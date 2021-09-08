Türklerin genetik kodu çözüldü

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün önderliğinde yürütülen araştırmada, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA’sı incelenerek Türk toplumunun detaylı genetik yapısı ortaya kondu. Yaklaşık 10 yıl süren ve 10 milyon dolar bütçe ile yürütülen araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu.

Türkiye’nin, coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturduğunun ortaya konulduğu araştırmada “Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır. Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Özellikle İtalya’nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişki izlendi” bulgularına yer verildi.