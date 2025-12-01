Türkleri dikkate almamak aptallık!

Güney Kıbrıs merkezli Simerini'nin canlı yayınında konuşan Rum kökenli uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, Türkiye’nin son yıllarda savunma alanında kazandığı gücü ve Doğu Akdeniz’deki baskın konumunu dikkat çekici bir dille yorumladı.

‘ANKARA ASKERİ VE STRATEJİK OLARAK RAKİPSİZ’

Charalambides, Türkiye’nin dev bir güç haline geldiğini ifade ederken bunun temel nedenini savunma sanayisinde son günlerde attığı adımlarına bağladı ve “Ankara, savunma sanayisini geliştirdi, artık ihtiyaçlarının yüzde 80’ini karşılıyor. Yani bir özerklik söz konusu. Bir ülke savunma programlarında özerk olduğunda ve savunmada kendi kendine yeterli olduğunda bağımsızlığın ve dış politikadaki tercihlerin gücü katlanıyor. İşte Türkiye tam olarak bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Uzmana göre kendi silah sistemlerini üretmesi ve dışa bağımlılığı minimize etmesi, Türkiye’yi hem askeri hem de stratejik olarak rakipsiz bir konuma taşıdı.

‘TÜRKLERİ DİKKATE ALMAMAK APTALLIKTIR’

Bununla birlikte Türkiye’nin ulusal çıkarlarını savunmadaki kararlılığına dikkat çeken Charalambides, geçmişteki örnekleri hatırlatarak “Türkiye, Kardak, Kasos veya başka alanlarda çıkarları zarar gördüğünde gerekeni yaptı. Ulusal çıkarları söz konusu olduğunda askeri müdahaleden çekinmiyor, Yunanistan ise her seferinde geri adım atıyor. Türklerin söylediklerini dikkate almamak, açıkça aptallıktır” dedi.

Charalambides, Türkiye’nin bu kararlı duruşunun bölgedeki rakipler üzerinde ciddi bir endişe yarattığını belirterek “Endişeliyiz ancak buna kapılmamamız ve adımlarımızı dikkatle atmamız gerekiyor” ifadesinde bulundu.

‘TÜRKİYE BÖLGEDEKİ EN BASKIN GÜÇ’

Charalambides, bölgede güvenilir bir caydırıcılık mekanizmasının eksikliği ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’den uzak durmasının, Türkiye’nin hakimiyetini daha da perçinlediğini ifade ederek “Endişemizi artıran ve besleyen şey güvenilir bir caydırıcılığın olmayışı ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’den uzak durmasıdır. Bu durum tam anlamıyla o boşluğu teyit ediyor. Sonuç olarak Türkiye, şu anda bölgedeki en baskın güç konumunda” diye konuştu. Uzman isim, Türkiye’nin hem askeri hem diplomatik hem de stratejik üstünlüğünün bölgede artık tartışmasız olduğunu söyledi.

‘İSRAİL’İN MÜDAHALE EDECEĞİNE İNANAN SAF BİRİ VAR MI?’

Bununla birlikte İsrail’e de dair çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Charalambides “Biz burada bunları tartışırken İsrail’in gelip gelmeyeceğini konuşuyoruz. Aramızda gerçekten Yunanistan ile Türkiye arasında bir kriz çıkarsa İsrail’in müdahale edeceğine inanan saf biri var mı? Yunanistan’ın kendisi bile bundan kaçıyor. Dolayısıyla Yunanistan’ın bile Türkiye’ye karşı inandırıcı olması için Kıbrıs’ı koruyabileceğini göstermek istiyorsa burada olması gerekir” dedi.

‘DENGELER ANKARA LEHİNE DEĞİŞYOR’

Charalambides’in açıklamaları, analistlere göre Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Türkiye karşısındaki çaresizliğini gözler önüne sererken, Doğu Akdeniz’deki dengelerin Ankara lehine hızlı ve kararlı bir şekilde değiştiğini ortaya koydu.