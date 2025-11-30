Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu

Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı altın madeninde 926 bin onsun üzerinde altın rezervi söyledi.

Bu miktar yaklaşık 30 tonu ifade ediyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, rezervin en az 4 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu dile getirerek, "Ülke ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan madeni en verimli biçimde işletmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Maden sahasında 56 farklı noktada sondaj çalışmaları yapıldı. Binlerce metre derinliğe inilen sondajlarla yer altına inildi ve proje firması tarafından hazırlanan raporda 926 bin onsluk altın potansiyeli vurgulandı.

Burada çıkarılacak altın, holding merkezi Çorum’da bulunan Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde işlenmeye başlanacak.