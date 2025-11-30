  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu
Ekonomi

Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu

Önceki hafta Sivas’ın Kangal ilçesinde Erdemir'in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) tarafından 424 bin ons altın (yaklaşık 15 ton) altın bulunmasının ardından bir altın müjdesi de Sivas’ın komşusu Yozgat’tan geldi. Ahlatcı Holding, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı altın madeninde yaklaşık 30 tonluk (926 bin ons) rezerv buldu. Bulunan rezervin en az 4 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu belirtildi.

Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı altın madeninde 926 bin onsun üzerinde altın rezervi söyledi.

Bu miktar yaklaşık 30 tonu ifade ediyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, rezervin en az 4 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu dile getirerek, "Ülke ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan madeni en verimli biçimde işletmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Maden sahasında 56 farklı noktada sondaj çalışmaları yapıldı. Binlerce metre derinliğe inilen sondajlarla yer altına inildi ve proje firması tarafından hazırlanan raporda 926 bin onsluk altın potansiyeli vurgulandı.

Burada çıkarılacak altın, holding merkezi Çorum’da bulunan Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde işlenmeye başlanacak.

O bölgede bekleyiş uzadıkça uzadı! Altın madeninin açılması için gözler çevrildi
O bölgede bekleyiş uzadıkça uzadı! Altın madeninin açılması için gözler çevrildi

Gündem

O bölgede bekleyiş uzadıkça uzadı! Altın madeninin açılması için gözler çevrildi

Bitpazarının altında tarih yatıyormuş
Bitpazarının altında tarih yatıyormuş

Aktüel

Bitpazarının altında tarih yatıyormuş

Altın sandı milyoner oldu! Bulduğu taşa paha biçilemiyor
Altın sandı milyoner oldu! Bulduğu taşa paha biçilemiyor

Dünya

Altın sandı milyoner oldu! Bulduğu taşa paha biçilemiyor

Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!
Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!

Gündem

Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!

252 bin Türk'ü katlettiler! İznik ayininde gürültü çok, Çanakkale ayininde ses seda yok!
252 bin Türk'ü katlettiler! İznik ayininde gürültü çok, Çanakkale ayininde ses seda yok!

Gündem

252 bin Türk'ü katlettiler! İznik ayininde gürültü çok, Çanakkale ayininde ses seda yok!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23