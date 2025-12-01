  • İSTANBUL
Spor Ne olduğunu kimse çözmedi! 1. Lig’de tarihe geçen kırmızı kart
Ne olduğunu kimse çözmedi! 1. Lig’de tarihe geçen kırmızı kart

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor’u ağırladı. Mücadelenin 42. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise Türk futbol tarihine damga vurdu. Boluspor kalecisi Türker Dırdıroğlu, tartışmalara yol açan o an sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor’u ağırladı. Mücadelenin 42. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise Türk futbol tarihine damga vurdu. Boluspor kalecisi Türker Dırdıroğlu, tartışmalara yol açan o an sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

 

KALECİDEN BEKLENMEDİK HAREKET!

Boluspor'da kaleci Türker Dırdıroğlu serbest kullanacağı bir anda topa yanlışlıkla dokununca pozisyonda rakip takımın müdahale hakkı doğdu. Topla kaleci arasına giren Sivasspor futbolcusu D.Avramovski topu kaleye göndermek isterken kaleci tarafından itildi ve yerde kaldı.

 

HAKEM KARARSIZ KALDI!

Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu pozisyonda kalecinin dokunuşunu görmediğinden pozsiyona devam dese de, VAR hakemi uyardı ve kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu kararını değiştirdi ve kaleci Türker Dırdıroğlu'na kırmızı kart gösterip penaltı noktasını gösterdi.

 

SİVASSPOR O GOLLE GALİP GELDİ!

Maçın 45+2' dakikasında topun başına geçen Yusuf Cihat Çelik penaltıdan golü buldu ve Sivassspor Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

