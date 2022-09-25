Türklere hakaret eden Afgan'a büyük şok

Sosyal medyadan Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret eden Afgan Sunatullah Saadat’a 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 9 Ağustos 2021’de sosyal medya paylaşımlarında “Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti” şeklindeki haber ve paylaşımlarla yer alan video içeriğine ilişkin youtube videosu bulunduğu kaydedilerek, şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bazı vatandaşlar tarafından CİMER’e yapılan ihbarlar sonucu Kırşehir ve Antalya’da açılan soruşturmaların birleştirildiği kaydedildi.

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak

Sunatullah Saadat hakkında, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis talep edildi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Öte yandan, şüpheli hakkındaki Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM’yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan açılan soruşturma ise devam ediyor.