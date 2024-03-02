'Türkler yeni bir titan üretti!' ABD dergisi KAAN'ı F-35 ve F-22 ile kıyasladı: Farklı bir seviye

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen proje kapsamında üretilen milli muharip uçağı KAAN, geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN’ın uçuşunda 13 dakika havada kaldığını, 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını söyledi. Kotil, Ekim 2023'te Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 2028 yılında Hava Kuvvetlerine 20 uçak teslim edilebileceğini söylemişti. Ancak savaş uçağının seri üretiminin ne zaman başlayacağına dair güncel bir açıklama kaydedilmedi. İlk uçuşun ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN'ı Amerikan savaş uçağı F-16'ya benzeterek, "KAAN aynı F-16 gibi. Türkiye, kendi beşinci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı" dedi. Beşinci nesil savaş uçakları, en gelişmiş savaş uçakları olarak kabul ediliyor. KAAN'ın uçmasından sonra Avrupa, Orta Doğu ve ABD medyasından birçok kuruluş uçağı F-16, F-35 ve F-22 ile dahi kıyasladılar.

"ANKARA'NIN YENİ TİTAN'I"

ABD'nin en eski bilim ve teknoloji dergilerinden Popular Mechanics'de yazan Sebastien Roblin ise KAAN ile ilgili yazdığı analizinde "Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara'nın yeni 'Titanı' göklere çıktı" ifadesini kullandı.

Modern ve beşinci bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarını hatırlatan Roblin, Türkiye'nin eninde sonunda kendi kendine yetebilen bir ordu geliştirme planında KAAN'ın kritik bir rol oynadığını belirtti ve ekledi:

"KAAN, genel olarak ABD'nin F-22A Raptor hayalet savaş uçağına benziyor. Alüminyum burun ve titanyum merkez gövdeye sahip olan uçağın yüzeyleri, Türk şirketlerinin başlangıçta F-35 jetleri için ürettiği karbonlarla kaplı"

ÖNÜNDE UZUN BİR YOL VAR

KAAN'ın seri üretime geçtikten sonra 2070 yılına kadar kullanımda olacağını belirten Roblin, Türkiye'nin tıpkı Güney Kore'nin KF-21 Boramae savaş uçağına planladığı gibi yapay zeka da ekleyeceğini aktardı. Roblin ayrıca KAAN'ın Türkiye'nin ileri savaş teknolojilerine olan cesur girişini temsil ettiğini ve potansiyel olarak yerli üretim bir savaş uçağıyla askeri yeteneklerinin farklı bir seviyeye geçeceğini ifade etti.

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