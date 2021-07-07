Türkler Rafale’nin sırlarına ulaştı

Münübe Yılmaz

Yunanistan’daki Türkiye korkusu ve endişesi paranoyaya dönüştü... Yunan Ta Nea gazetesi, Fransa’dan alacakları Rafale uçaklarının sırlarına Türkiye’nin ulaştığını yazdı. Yunan gazetesi haberine kaynak olarak gösterdiği ve uzman görüşlerinin de yer aldığı analiz haberde Türkilerin, Fransız uçaklarının sırlarını çözüp etkisiz hale getirmek için göstermelik tatbikat yaptığını iddia etti. Türklerin Rafale uçaklarına ait sırları öğrenme girişimi, Fransız “Le Point” dergisinin “Türkiye, Rafale’yi analiz etmeye nasıl getirdi” başlıklı makalede de ele alındığını belirten Ta Nea, Türkiye’nin Katar ile askeri işbirliği yaparak Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı ‘Rafale’ uçaklarının sırlarına ulaştığını ileri sürdü.

“Rafale’nin sırlarını çalıyorlar” başlığıyla Türkiye’nin Katar ile olan askeri dostluğunu ileri sürerek haber yapan Yunan gazetesinde şu ifadeler kullanıldı: “Yunanistan, Fransa’dan 12’si kullanılmış, altısı da yeni olmak üzere, toplam 18 Rafale tipi savaş uçağı alacak. Rafale’nin ilkinin 20 Temmuz’da Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne inerek, Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. Türkler uzun zamandır bunlarla başa çıkmanın yollarını arıyordu. Bu uçaklardan Katar’ın da envanterinde bulunuyor. Ankara, çok yakın ilişkiler içinde olduğu Katar’ı ‘Anadolu Kartalı 2021 Tatbikatı’na, davet etmekle kalmadı, 4 Katar Rafale uçağının da katılmasını sağladı. Türklerin uçakların sırları peşinde olduğu aşikar, çünkü Ankara’da Rafale uçakları yok. Türk yetkililer, bunun Türk pilotların Ege’de yakında karşılaşacakları Rafale savaşçılarını tanımaları için iyi bir fırsat olacağını düşündüler. Uzun menzilli hedefleri vurabilen ve fark oluşturabilen son teknoloji silah sistemlerine sahip Rafaleler, Türk savaş uçaklarının bir adım üstünde bir uçak. Hatta elde edilen bilgilere göre, Türk pilotların Rafale’yi daha da yakından tanıması için Katar Rafale uçaklarının düzenli olarak Türk topraklarına taşınması için Ankara’nın Katar ile anlaşmaya vardığını gösteriyor.”

Yunan gazetesi bir savaş pilotundan da görüş alarak olayı daha detaylı vermek ve tehlikeyi göstermek istedi. Ancak görüşlerine yer verilen pilot, “Onu uçurmayan bir uçağın sırlarını, artılarını ve eksilerini, gizli yeteneklerini, öğrenmesi çok zor. Müttefiklerinizin size bilgi aktarması ile bir uçağı kendiniz uçurmanız tamamen farklıdır. Açıkçası çok fazla bir şey öğrenemeyecekler. Ve Türkler şu an için bu uçaklara sahip olmadıkları için bunu yapamıyorlar. Örneğin Yunan Hava Kuvvetleri de F-35’in sırlarını öğrenmeye çalıştı, Türklerin onları ele geçirme olasılığının olduğu öğrenildiği andan itibaren. Ayrıca F-35 müttefik ülkelerini tatbikatlara katılmaya davet etmiştik, örn. “Sürücü” alıştırmasında. Ama kesinlikle F-35 hakkında öğrenmediğimiz çok şey var” diye konuştu.