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'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğü

Terör örgütü PKK'ya övgüler dizerek "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen Fatih Portakal, ikiyüzlülüğünü ortaya serdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:12

YENİAKİT.COM.TR Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaja ikiyüzlüğünü birkez daha gözler önüne serdi.

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen Portakal, Hakkari'de PKK'lı hainler tarafından Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesine tepki gösterdi.

"SİZİN CEZANIZ ÖLDÜRÜLMEK"

Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden "Ne denebilir ki -çok şey denir de- 11 aylık bebeği ve annesini şehit eden yaratıklara! Sizin cezanız ya oralarda ölmek, ya da öldürülmek." paylaşımında bulundu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'de Astsubay eşini ziyaretten dönerken terör örgütü PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Sivas'ta tören düzenlendi.

Eşi ve çocuğu şehit edilen Astsubay Serkan Karakaya oğlunu son görüşünü anlattı.

Astsubay Karakaya, "Bedirhan öpmeyi bilmezdi pek, öpmeyi öğrenmiş. sürekli beni öptü." dedi.

TÖRENE ERDOĞAN DA KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri BakanıSüleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Başkan Erdoğan hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya ve acılı aileye başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:12
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sivas
  3. Hakkari
  4. Süleyman Soylu
  5. Fatih Portakal
  6. Serkan Karakaya
  7. Nurcan Karakaya
  8. Mustafa Bedirhan Karakaya

YORUM YAZ

  • adam gibiadam gibi37 dk önce
    çözüm sürecinde akil adamların apo ve pkk öven mesajlarında paylaşın.. yada iktidarın pkk ile olan yakınlaşmasını apoya sayın demenin suç olmaktan çıktığını pkk amblemlerinin serbest bırakılması. pkklılarla kol kola gezen iktidarın açıklamlarınıda paylaşın ya siz ne iki yüzlü münafık bir medyasınız...
  • MisafirMisafir35 dk önce
    Portakal emperyalizmin paralı paryasi
  • ademakyıldızademakyıldız37 dk önce
    biz biliyoruz bu adamlar pkk nın amca çocuklarıdır
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