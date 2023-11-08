Türkler o adada vizesiz yaşayıp, çalışıyor! Binlerce kişi apar topar oraya gidiyor: Orada sadece 2 şart var

Avrupa ülkelerine giriş sırasında vize almak herkesin kabusu olsa da, Norveç'teki Svalbard takım adaları Türk vatandaşlarına bu kabusu yaşatmıyor. Tamamen vizesiz bir bölge olan Svalbard takım adaları, yurt dışında vizesiz çalışmak ve hayat kurmak isteyen Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Svalbard neresidir, Svalbard nasıl bir yer, Svalbard'a nasıl gidilir soruları araştırılıyordu. İşte vize gerektirmeyen Svalbard adası hakkında bilgiler...

SVALBARD ADASI NERESİ

Çalışmak için yurt dışına gitmeyi düşünenlerin vize almakta sorun yaşadıkları için hayalleri suya düşse de, 'Norveç'in Buzdan Başkenti' olarak bilinen Svalbard bu hayalleri gerçekleştirmenizi sağlıyor. 3 bin kişilik nüfusuyla Svalbard, 'tamamen vizesizlik' politikasıyla bilimin ve balıkçılığın başkenti olarak tanımlanıyor. Hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın isteyen herkes Svalbard'a vizesiz olarak gidip çalışma şansı elde ediyor.

BÖLGEDE TÜRK VATANDAŞLARI DA VAR

Eski Dışişleri bakan yardımcısı Sedat Önal, 2022'de 'Türk vatandaşlarının Svalbard'a ilgisinin arttığını, Svalbard'da yaşamak için yapılan anlaşmaya Türkiye'nin de taraf olduğunu' açıklamıştı.

"Bu adalar ve çevresi hem balıkçılık hem de madenler bakımından zengin. Zaman içinde farklı ülkeler artan ölçüde buraya ilgi gösteriyor ve 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalanan anlaşmaya taraf oluyorlar. Bizim taraf olma nedenimiz de bu. Arktik bölgesine artan ilgimiz var, bu kapsamda anlaşmaya taraf oluyoruz." (AA)

Türk vatandaşları söz konusu anlaşma sayesinde Svalbard takımadalarında yaşama hakkı, limanlara giriş, balıkçılık, endüstriyel faaliyetlerle uğraşma, madencilik ve ticaret yapma gibi haklara sahip oluyorlar. Norveç ana karasından seyahat için Schengen vizesi gerekiyorken, Svalbard'a giriş ve çıkış yapmak için pasaportunuzla kimliğinizi belirtmeniz yeterli.

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SVALBARD'A YERLEŞMENİN 2 ŞARTI VAR

Ancak Svalbard'da yaşayıp çalışma hayali kuranların yerine getirmesi gereken 2 şart var. Svalbard'a taşınmadan önce adadaki üniversitede bir eğitim programına kaydolmanız ya da bir işe sahip olmanız gerekiyor. Bunun sebebi ise geçim kaynağı belirtmenize gerek duyulması. İlk şartı yerine getirdikten sonra, adada bir ev kiralamanız ya da mülk sahibi olmanız, ve bu kira/mülk durumunu beyan etmeniz gerekiyor. Bu iki şart sağlanmazsa adadan sınır dışı ediliyorsunuz.