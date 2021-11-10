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Siyaset Türkkan küfürbazdı, bu da "hokkabaz" çıktı
Siyaset

Türkkan küfürbazdı, bu da "hokkabaz" çıktı

Şehit yakınına hakaret ettiği için İyi Parti'deki görevinden alınan milletvekili Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliği görevine getirilen Erhan Usta'nın, kendi önergesine ret oyu verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:38:00 -
Türkkan küfürbazdı, bu da "hokkabaz" çıktı

Şehit yakınına hakaret ettiği için İyi Parti'deki görevinden alınan milletvekili Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliği görevine getirilen Erhan Usta ile ilgili skandal bir bilgi ortaya çıktı. Bağımsız milletvekiliyken “İyi Parti’yi FETÖ destekliyor” şeklinde açıklama yaptığı belirlenen Usta’nın, İyi Parti'nin katıldığı komisyon görüşmelerinde sunulan kendi önergelerine ret oyu verdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Milletvekilleri Erhan Usta ve Durmuş Yılmaz imzasıyla EYT önergesi verildi.

Hükümetin zaten üzerinde çalışma yaptığı bir konuda önerge hazırlayarak aklınca kurnazlık yapan Usta asıl pişkinliği ise oylama sırasında sergiledi. Önergeye bizzat kendisi ret oyu veren Usta, daha sonra ise sosyal medya hesabından “Çalışma Bakanlığı bütçesinden, 3600 ek gösterge için 7.3 milyar TL, EYT için 45 milyar TL, asgari ücretin 4 bin TL’ye yükseltilebilmesi için 30 milyar TL ek ödenek konulmasına yönelik önerge verdik. Cumhur İttifakı reddetti. Samimiyseniz gelin destek verin dedik, vermediler” açıklaması yaptı. Usta’nın söz konusu açıklaması “Lütfü Türkkan küfürbazdı, yerine gelen Erhan Usta da hokkabaz anlaşılan” yorumlarına sebep oldu. 

 

 

 

 

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