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Gündem Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! İran bölgeye askerlerini yerleştirdi
Gündem

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! İran bölgeye askerlerini yerleştirdi

İran, Türkiye sınırında bulunan 8-10 kadar köyü boşaltarak kendi askerlerini yerleştirdi. Boşaltılan köylerde tutulan Afgan göçmenler belli bir süre sonra İran gözetiminde Türkiye sınırına gönderiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 11:55:00 -
Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! İran bölgeye askerlerini yerleştirdi

Türkiye, Afgan göçmen akınına karşı duvar, hendek, tel örgüler, gözetleme kuleleri ve İHA'larla önlem alırken, Tahran yönetimi ise bu önlemleri etkisiz hale getirmek için göçmenlere rehberlik yaparak Van ve Ağrı'ya sokuyor.

İran, Türkiye sınırında bulunan 8-10 kadar köyü boşaltarak güvenlik görevlilerini yerleştirdi. Afganistan'dan gelen göçmenlerin bir bölümü, karakol haline getirilen köylerde bir süre misafir ediliyor. Burada toplanan Afganlar, İranlı askerlerin uygun gördüğü zaman ve noktalardan Türkiye'ye sokuluyor.

1000 kişi yola çıkıyorlar

İran'ın mültecilerin toplanma merkezi haline getirdiği karakol köylerin İsagorik, Ghalameh, Aghach, Majnon, Babanor, Karkoj, Alofarach ve Gole Khane olduğu belirtiliyor. Türkiye'ye en çok mülteci sokulan köyler ise Babanor ve Karkoj. Buralardan ortalama günlük 1000 kişi yola çıkıyor. Afgan göçmenlerin Türkiye'ye giriş noktaları Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçeleri ile Ağrı dağı civarı.

PKK ile işbirliği içindeler

İran ile PKK'nın işbirliği burada da devreye giriyor. Kandil, İran sınırına yakın köylerde yaşayan örgüt üyelerinden, mültecileri misafir etmelerini ve Batı'daki şehirlere gitmelerine yardımcı olmalarını istedi.

Yetkililer, mülteci akınının tamamen kontrol edilebilmesi için İran'ın da mutlaka önlem alması gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun için Meksika-ABD sınırı örnek gösteriliyor. ABD, tüm önlemlere rağmen, Meksika işbirliğine yanaşmadığı dönemlerde göçü durduramıyor.

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