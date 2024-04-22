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Yaşam Türkiye’yi vuracak! Hava durumu: 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi çok zorlanacak
Yaşam

Türkiye’yi vuracak! Hava durumu: 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi çok zorlanacak

Yeniakit Publisher
2024-04-22 19:51:00 - 2024-04-23 07:18:35
Türkiye’yi vuracak! Hava durumu: 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi çok zorlanacak

Sıcak havaların etkili olmaya başladığı Türkiye’ye bu kez çifte atak geliyor. 23, 24,25 Nisan’da gelecek olan 2 atağın Ege, Akdeniz ve Marmara’daki vatandaşları zorlayacağı belirtildi.

Meteorolojik kaynaklardan Türkiye’yi bekleyen Afrika tozu için uyarılar yapılmaya başlanırken yeni gelişmeler de yaşanıyor. Türkiye’ye bu kez yoğun bir polen atağı geliyor. Bu atağın Ege’den Türkiye’ye doğru giriş yapacağı, 23,24,25 Nisan’da özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'da alerjisi olan vatandaşları zorlayacağı kaydedildi.

"HEM AFRİKA TOZU HEM POLEN SALINIMI GELİYOR"


Polen alerjisi olanların dikkatli olması gerekirken çifte atak şimdiden birçok vatandaşta endişe yarattı. Birçok vatandaş şimdiden önlemini almaya başladı.

Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşımda, “Yoğun bir polen atağı ile karşı karşıyayız... Ege'den giriş yapacak. Hem Afrika tozu hem polen salınımı 23-25 Nisan arası özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'da alerjisi olanları zorlayacak...”

Kimse bunu istemiyordu. Biri gelmeden diğeri geliyor. Çifte atak Türkiye’yi vuracak! 23,24,25 Nisan’da Ege, Akdeniz ve Marmara halkı çok zorlanacak - Resim : 2
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