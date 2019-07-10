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Türkiye'yi tehdit etmişti! ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Michael Satterfield, Ankara'ya geldi. Satterfield, Türkiye'yi S-400 sistemleri üzerinden tehdit etmişti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:24
Türkiye'yi tehdit etmişti! ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

Küresel haydut ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ankara'ya geldi.

Büyükelçi Satterfield'ı Ankara'ya getiren uçak, saat 19.00'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Satterfield'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier karşıladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan David M. Satterfield'ın bugün itibarıyla Ankara'ya geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'ye hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.

1,5 yıl Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göreve başlamasının ardından aynı yıl içinde Türkiye'deki görev süresi dolan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamıştı. Bass'ın Ankara'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

Trump, 1,5 yılın ardından 16 Şubat'ta ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı. ABD Senatosu da 28 Haziran'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan Satterfield'ın görevini onaylamıştı.

ABD'nin en kıdemli kariyer diplomatlarından

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980'den beri özellikle Ortadoğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954'te doğdu.

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptığı dönemde Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Büyükelçi Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de birçok farklı görevde yer aldı.

Türkiye'yi tehdit etmişti

David Michael Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili F-35'ler üzerinden küstah açıklamalarda bulunmuştu. Satterfield, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma konusunda bir seçim yapması gerektiğini belirterek, ''Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.'' şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:24
  1. David Satterfield
  2. Ankara
  3. Esenboğa Havalimanı
  4. Donald Trump
  5. John Bass
  6. Barack Obama
  7. George W. Bush
  8. George Bush

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  • uyan tcuyan tc38 dk önce
    yahudi pisliği davit go home

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