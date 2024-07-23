Türkiye'yi tehdit eden Yunan bakana: Bu iş F-35 ile olmaz diyerek duyurdu! Asıl sıkıntı bakın ne!

Kıbrıs'taki Türk ordusuna 'işgalci' diyen Dendias "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E DENDİAS ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü dönüşü yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çağrıda bulunarak, 'Dendias ne yazık ki; farklı bir havada, belli ki Miçotakis ile yaptığımız görüşmeden haberi yoktu, ileri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla, Sayın Miçotakis’in bu bakanına haddini bildirmesi lazım.' ifadelerini kullandı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada da, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" denildi.

YUNAN BAKANDAN F-35'Lİ TEHDİT

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de katıldığı televizyon programında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Georgiadis, F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebileceklerini ifade ederken Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu iddia etti.

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Peki iki ülkenin son aylardaki ılımlı havasına rağmen Yunan bakanlar Türkiye'yi neden hedef alıyor? Dendias ve Georgiadis bu sözlerle ne amaçlıyor?

BAU SAM Başkanı Abdullah Ağar, Dendias ve Georgiadis'in skandal açıklamalarını milliyet.com.tr'den Sercan Dinç'e değerlendirdi.

"Yenilen deve güreşe doymazmış. Bunların büyük bir kuyruk acısı var." diyen Ağar, sebebinin Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kaynaklandığını söyledi. Ağar, "Dendias'ın bu açıklamalarının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne denk gelen bir süreçte ortaya çıktı. O bir Megali İdea'cı. Kıbrıs Barış Harekatı Megali İdea'nın önüne konan bir taştır, örülen bir duvardır. Bunun farkında. Bu anlamda kendi kamuoyuna verdiği mesajlar var". dedi.

"ÖĞRENMELERİ GEREKEN BİR ŞEY VAR"

Dendias ve Georgiadis'in Rafaleler ve alacaklarını umdukları F-35'ler ile stratejik üstünlük sağladıklarını düşündüklerini söyleyen Ağar, "İki bakanın öğrenmesi gereken bir şey var" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

Stratejik üstünlük sadece mevzi üstünlüğü ile sağlamaz. Bütün milli güç unsurlarıyla sağlanır. Bütün milli güç unsurlarıyla karşılaştırıldığı zaman akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Karşısında bir Türk milleti var, bir Anadolu var ve bunların kabiliyetleri var. Maddi ve manevi kabiliyetleri var.

AÇIKLAMALAR SON DERECE ŞIMARIK VE SORUMLULUKTAN UZAK

Yunan bakanların yaptıkları açıklamaları son derece şımarık ve sorumluluktan uzak bulduğunu söyleyen Ağar, "Yunanistan ile tüm sorunlarımızı çözmeyi beklemiyoruz. Ama çözülebileceğini umduğumuz bir takım sorunlar var. Bu noktada bir yumuşama iklimi var. Bu yumuşama iklimini de boşa harcamasınlar. 2020 yılında yaşananları da unutmasınlar. Çünkü 2020 yılında bir savaşın eşiğine gelmiştik. NATO'nun araya girmesiyle bu savaş engellenmişti." şeklinde konuştu.

"BİR F-35 İLE OLMAZ BU İŞLER"

Bu tür açıklamaları yaparken Türkiye'nin gücünü, derinliğini ve milli gücünü hesaba katmalarını ümit ettiğini belirten Ağar, "Bir F-35 ile olmaz bu işler. Akıllarını başlarına devşirmeliler. açıklamasını yaptı.

Ağar, Dendias'ın Yunanistan içerisinde sertlik yanlısı bir ekolü de temsil ettiğini belirterek, 'Kendileri bilirler' dedi.

*Megali İdea: Bizans İmparatorluğu’nu diriltme hedefini ifade eden irredantist bir görüş.