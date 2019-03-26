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Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o uygulamaya geçti!

Türkiye'yi tek saat uygulamasında taklit eden Avrupa, yeni tasarıyı onaylayarak tek saat uygulamasını parlamentoda kabul etti. Gericiliğini tek saat uygulamasında da gösteren CHP, saatleri 'geri' almak için diretmişti.

26 Mart 2019 Salı 17:59
Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o uygulamaya geçti!

'Geri'ci CHP'nin karşı çıktığı tek saat uygulamasına Avrupa da geçmek için düğmeye bastı. Türkiye'yi taklit eden Avrupa, tek saat uygulaması yasasını onaylayarak kalıcı bir şekilde hayata geçirecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerde mevsimlere göre saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıyı oylayarak mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı onayladı.

Avrupa Parlamentosu kabul etti

Milletvekilleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 192'ye karşı 410 oyla kabul etti.

Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020'ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecek.

Avrupa'da saat değişimi uygulaması

AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

AB Komisyonunun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı.

Ankette, katılımcıların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

'Geri'ci CHP karşı çıkmıştı

Gericiliğini saatlerde de gösteren CHP'nin Türkiye'de karşı çıktığı tek saat uygulaması Avrupa Birliği'nin onaylamasından önce ABD'de Trump tararfından da kabul edilmişti. AB'nin gündemine geçtiğimiz yıl giren tek saat uygulaması, bugün itibarıyla resmiyete kavuşmuş oldu.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:59
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. tek saat uygulaması
  3. AB ülkeleri
  4. Avrupa Birliği
  5. yaz saati uygulaması

YORUM YAZ

  • LeventbayLeventbay1 sa önce
    Saat uylamasi nesi gericilik tabiki geei alinacak kişın . Anamız belleniyor zaten okulllarda baktılar olmuyor herkes kendi saat uylamasını getirdi .
  • IbisIbis1 sa önce
    Ulenn ne kadar aptal yazalarlarsiniz siz, insan aptal olurda bu kadar nasil olur bir türlü aklim ermiyor, sizin gibi salaklardan nasil oluyorda müslüman oluyor, kafirler bile sizden 10 kere daha akilli, utanmaz serefsiz köpekler. CHP nin bununla ne alakasi var? Eger CHP yi kuran olmasaydi sizler zaten birer kafir piçi olarak dünyaya gelirdiniz, biliyorsunuz degilmi.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bizim geçme nedenimiz Araplarla aynı saati kullanmaktı, kuşağımızdan dolayı elektrik tüketimini arttırdı bu. Adamların nedeni ise farklı kuşakta olan Avrupa birliği ülkleriyle birlik sağlamak.

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