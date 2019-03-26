Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o uygulamaya geçti!

'Geri'ci CHP'nin karşı çıktığı tek saat uygulamasına Avrupa da geçmek için düğmeye bastı. Türkiye'yi taklit eden Avrupa, tek saat uygulaması yasasını onaylayarak kalıcı bir şekilde hayata geçirecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerde mevsimlere göre saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıyı oylayarak mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı onayladı.

Avrupa Parlamentosu kabul etti

Milletvekilleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 192'ye karşı 410 oyla kabul etti.

Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020'ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecek.

Avrupa'da saat değişimi uygulaması

AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

AB Komisyonunun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı.

Ankette, katılımcıların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

'Geri'ci CHP karşı çıkmıştı

Gericiliğini saatlerde de gösteren CHP'nin Türkiye'de karşı çıktığı tek saat uygulaması Avrupa Birliği'nin onaylamasından önce ABD'de Trump tararfından da kabul edilmişti. AB'nin gündemine geçtiğimiz yıl giren tek saat uygulaması, bugün itibarıyla resmiyete kavuşmuş oldu.