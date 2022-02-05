Türkiye'yi 'soykırım'la suçlayan HDP'li vekilden Batı'ya skandal müdahale çağrısı! "Ne işe yarıyorsunuz?"

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik “Kış Kartalı” hava harekatlarıyla üç farklı bölgede 80'e yakın hedef vuran Türkiye teröristlere sınır ötesinde de göz açtırmıyor.

Türkiye'yi 'soykırım'la suçladı

Terör örgütü PKK'nın hedef alındığı Kış Kartalı Harekatı sonrasında skandal bir açıklama yapan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Türkiye'yi 'soykırım yapmakla' suçladı.

"Uluslararası güçler neye yarıyor?"

Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları 'Kürtlere karşı soykırım' olarak nitelendiren Uca, "Avrupa ne için var? NATO ne için var? Uluslararası güçler neye yarıyor?" dedi ve NATO ile Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.