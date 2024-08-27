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Gündem Türkiye'yi şaşkına çeviren açıklama! Beşar Esad: Türkiye ile normalleşme çabaları için açıklaması! Yan çizdi
Gündem

Türkiye'yi şaşkına çeviren açıklama! Beşar Esad: Türkiye ile normalleşme çabaları için açıklaması! Yan çizdi

Yeniakit Publisher
2024-08-27 00:49:00 - 2024-08-27 00:50:10
Türkiye'yi şaşkına çeviren açıklama! Beşar Esad: Türkiye ile normalleşme çabaları için açıklaması! Yan çizdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme çabaları ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklamalar yaptı. Tüm Türkiye'yi bir kez daha şaşkına çevirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır” dedi.

Esad, Suriye Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’yle ilişkileri anlattı. Sana’nın aktardığına göre, Suriye parlamentosunda konuşan Esad, daha önceki görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz küresel kriz durumu ve bunun üzerimizdeki yansımaları, üzüntü duygularından, bir kardeşin bıçaklanması ya da bir dostun ihanetinden kaynaklanan yaraların acısından uzak, düzeltilebilecekleri düzeltmek için bizi daha hızlı çalışmaya itiyor. Bu ruhla, Türkiye ile ilişkilere ilişkin olarak birden fazla tarafın (Rusya, İran ve Irak) ortaya koyduğu girişimleri ele aldık. Bu girişimlerin ilki yaklaşık beş yıl veya daha uzun bir süre önceydi ve farklı düzeylerde pek çok toplantı içeriyordu ancak sahada kayda değer bir sonuç elde edilemedi.

Geri çekilelim diye komşu ülkenin topraklarını işgal etmek için kuvvet göndermedik’

Başlatanların ciddiyetine ve her şeyin normale dönmesi konusundaki samimi istekliliğine rağmen, her geçen gün ilerleme kaydedilmediğinde sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar birikiyordu… Böylece artık göz ardı edilemez veya reddedilemez bir duruma geldi.

Savaştan önce de savaştan sonra da politikalarımızı değiştirmedik. Tam tersine, biz bu savaşın on üç küsur yılı boyunca Türk halkının yönelimlerini, komşu halk olmayı, Türk yetkililerin politikalarını ve niyetlerini hep ayırmaya çalıştık. Demek ki yönelimlerimizde, niyetlerimizde, politikalarımızda hiçbir şeyi değiştirmediğimiz için değişen şeyin sebebi biz olamayız.”
Suriye Devlet Başkanı, Türkiye’nin politikalarını eleştirdi ve “Aynı zamanda bugün geri çekilelim diye komşu ülkenin topraklarını işgal etmek için kuvvet göndermedik, komşu halkları öldürsün diye teröre destek vermedik… Biz onu kardeşimiz olarak gördük” dedi.
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Esad sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye’nin sürekli dile getirdiği şey ise, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz ister Suriye başlıkları olsun, ister Türkiye başlıkları. Bazı Türk yetkililerin Suriye başlıklarında duyurduğuna göre, kötü niyet olmadığı sürece sorun olmaması gerekiyor.

‘Türklerin ‘Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz’ demeleri doğru değil’
Suriye’nin şu anda bahsettiği aşama, temeller ve ilkeler aşamasıdır çünkü Suriye’nin başarısı, daha sonra alınacak tedbirlerin başarısına hazırlıktır. Dolayısıyla bazı Türk yetkililerin zaman zaman ‘Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz’ demesi doğru değil. Bu gerçeklikten uzaktır. Bu konu üzerinde sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır.”

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