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Dünya Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri, F-35'leri üretimini yapmakta güçlük çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:47:00 -
Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasından rahatsız olan ABD, Ankara’nın sipariş verdiği F-35’leri iptal etme kararı aldı.

Türkiye’yi F-35 programından çıkarma kararı sonrası koronavirüsün patlak vermesinin ardından ABD zor günler yaşıyor.

F-35 uçaklarının teslimatları konusunda sıkıntı yaşayan ABD’li Lockheed Martin şirketi, teslim etmesi gereken 141 adet savaş uçağını ülkelere gönderemeyeceğini duyurdu. Şirket üretim sınırının 121’de kalacağını paylaştı.

Şirket siparişlerle ilgili yüzde 15 oranında teslim yapamayacaklarını duyurdu.

Ünlü şirket bugüne kadar 555 F-35 uçağının teslimatını yapmış durumda.

A, B ve C serisi olan uçakların 101,3 milyon dolar ile en pahalısı olarak F-35B’ler dikkat çekiyor.

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