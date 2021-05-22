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Dünya Türkiye'yi övdü: Zehirli oklar tersine döndü
Dünya

Türkiye'yi övdü: Zehirli oklar tersine döndü

Hamas yetkilisi İzzet er-Rişk, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze saldırısında' Kudüs bayrağını taşıyan' tavrını övdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 09:24:00 -
Türkiye'yi övdü: Zehirli oklar tersine döndü

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Türkiye'nin, Siyonist işgalcinin işlediği suçları görmezden gelenlerin zehirli oklarını tersine çevirdiğini belirtti.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Rişk, saldırılar sırasında kendilerine destek olan ülkelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rişk, Türkiye'nin, Kudüs bayrağını uluslararası tüm platformlarda taşıdığını ve Siyonist işgalcinin işlediği suçları görmezden gelmeye çalışanların zehirli oklarını tersine çevirdiğini dile getirdi.

Rişk ayrıca, Katar ve Mısır'ın, Filistin halkının akan kanının durması için müzakere yürüttüğünü, İran'ın ise gerek silah ve gerekse finansal olarak direnişin yanında yer aldığını aktardı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

Şüpeci

İnanırız ki sulhte hayır vardır Lakin küfür daima sıkıştığı zaman ateşkese sarılmış ve bu süreci lehine çevirmek hatta haklı çıkma çabalarına girerken müslümanın gücünü bertaraf etme yollarını denemiştir hem siyasi hem ekonomik olarak
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Nur

Bu devran böyle dönmez kardeşim Rabbim izin vermez bir gün elbet bu zülum bitecek
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