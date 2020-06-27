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Türkiye'yi niye suçluyorlar? Yusuf Alabarda, Fransa'nın telaşının nedenini açıkladı

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, darbeci Hafter ile birlikte Libya'da toplu mezarların oluşumuna neden olan Fransa'nın Türkiye'yi suçlamasının nedenini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 22:00:00 -
Türkiye'yi niye suçluyorlar? Yusuf Alabarda, Fransa'nın telaşının nedenini açıkladı

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, darbeci Hafter'le beraber Libya'da toplu mezarların oluşumuna neden olan Fransa'nın Türkiye'yi suçlamasının sebebini açıkladı.

Alabarda, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları yazdı:

"Savaş suçlusu Hafter ile birlikte Libya'da toplu mezarların oluşumuna sebep olan Fransa'nın ısrarla Türkiye'yi suçlaması sadece gaz ve petrol için değil, Libya üzerinden orta Afrika içlerine doğru inen ulaşım networkünü kaptırma telaşı..."

İşte Alabarda'nın konuya ilişkin tweeti:

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